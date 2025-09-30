Prohens responde a MÉS que no niega las causas de la insostenibilidad: "Eran ustedes"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado este martes que no niega en ningún momento los motivos de la insostenibilidad del modelo turístico. "Eran ustedes", ha respondido a la pregunta del portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Ha sido en el pleno del Parlament de este martes, después de que el ecosoberanista haya defendido "que la única vía para la sostenibilidad es el decrecimiento".

La presidenta, por su parte, ha señalado que 115.000 plazas, la inacción contra el alquiler ilegal, 3.000 chalets en rústico, una piscina cada 26 horas y la apertura del alquiler en plurifamiliar "es insostenible", en relación a la política turística del Pacte.