Prohens se reúne con el alcalde de Camapanet y a los responsables de la Fundación Nemo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Campanet, Guillem Roselló. - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido este jueves con el alcalde de Campanet, Guillem Roselló, y los responsables de la Fundación Nemo.

La primera reunión, con Roselló, ha tenido lugar a las 13.00 horas en el Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico. Al acto ha asistido también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer.

Una hora y media más tarde la líder del Govern y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, han recibido en audiencia a la presidenta de la Fundación Nemo, Leonor Félix.

Por parte de la entidad han asistido también la gerente, Verónica Espinar, la abogada Mónica Ferrá y la gestora Catalina Servera.