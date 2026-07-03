Prohens se reúne con el presidente de la Diputación de Girona

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, en el Consolat de Mar
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer, en el Consolat de Mar - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 3 julio 2026 16:12
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PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia este viernes en el Consolat de Mar al presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer.

También ha asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

El encuentro se ha llevado a cabo un día después de la inauguración de una nueva ruta aérea directa entre Girona y Palma de la mano de Air Nostrum.

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