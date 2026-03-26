Prohens reúne este viernes a consellers y sectores económicos para abordar el decreto anticrisis

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este viernes con diferentes agentes sociales y económicos de Baleares para abordar el decreto ley para paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

El encuentro se celebrará a partir de las 16.00 horas de este viernes y está previsto que reúna a consellers y representantes de diferentes sectores económicos en Ca n'Oleo.

Cabe recordar que el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha llevado a cabo cerca de una decena de encuentros con agentes sociales y económicos y también con los grupos parlamentarios.

Precisamente, a estos últimos, Costa les trasladó el pasado miércoles la intención de aprobar en una o dos semanas un decreto ley con rebajas fiscales y ayudas directas a los sectores afectados.

Costa también se ha reunido con sindicatos y patronales; con los representantes del comercio, la industria, la distribución, el sector primario, las navieras y la construcción; y con los consells insulares, los ayuntamientos de Palma y Eivissa y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Por el momento el Govern no ha detallado cuáles serán las medidas que pretende adoptar, pero ha reiterado en varias ocasiones que serán complementarias a las que ya ha delineado el Ejecutivo central.

En paralelo se está trabajando en un paquete de ayudas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, aunque estas están todavía por concretar y determinar cómo se materializarán. Podrían entrar en el primer decreto o ir por otra vía.