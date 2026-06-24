Prohens se reunirá este jueves con la embajadora de Francia en España

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este jueves con embajadora de Francia en España, Kareen Rispall.

El encuentro tendrá lugar a las 16.00 horas en la sede del Consell d'Eivissa, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En la reunión estarán presentes consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; el cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah Ducrocq, y el cónsul honorario de Francia en Eivissa, Claudio Torres.

Unas horas antes, a las 14.00, Prohens participará en la recepción a los representantes de la Peña Deportiva Santa Eulària con motivo de su ascenso a Segunda RFEF.

En el acto estarán presentes el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer. Tras los parlamentos y el intercambio de obsequios, la presidenta y las autoridades se harán una fotografía de grupo con la Peña Deportiva Santa Eulària.

Y ya entrada la tarde, a las 17.00 horas, la presidenta autonómica inaugurará la quinta edición de la feria de arte CAN Ibiza, un punto de encuentro del arte contemporáneo internacional que tendrá lugar en el recinto ferial de Eivissa.

A su llegada, la presidenta será recibida por el director y fundador de CAN Ibiza, Sergio Sancho. También estarán presentes Marí; el alcalde de Eivissa, Rafel Triguero, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, entre otras autoridades.

En el acto inaugural, la presidenta y el resto de autoridades asistentes visitarán a los diferentes galeristas que participan en la feria de arte.