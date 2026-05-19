Prohens señala que hay "grietas legales" para favorecer a residentes en el transporte público

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido este martes en que se están buscando fórmulas para favorecer a los residentes en el transporte público y ha señalado que hay "grietas legales" en este sentido.

En el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo autonómico ha asegurado que es consciente de la saturación que sufren algunas líneas de autobús de Mallorca y ha reivindicado los refuerzos y las mejoras impulsadas.

Prohens ha respondido al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha negado que los servicios hayan mejorado y que, si lo han hecho, han sido para mejorar el acceso de los turistas al transporte.

Prohens ha celebrado como una buena noticia que haya crecido el número de usuarios residentes y ha acusado a la oposición de no hacer nada en el pasado.