Prohens sitúa la náutica como un "sector estratégico" vinculado al empleo de calidad y la diversificación económica

La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en la inauguración de la Feria Naútica Internacional de Palma. - CAIB

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha situado la náutica como un "sector estratégico" para Baleares por su vinculación al empleo de calidad, la diversificación económica y su "impacto directo" sobre la desestacionalización.

De este modo se ha expresado durante la inauguración de la Feria Náutica Internacional de Palma, que el año pasado tuvo un impacto económico de 21 millones de euros.

"Tenemos que apoyar esta industria por su capacidad de generar valor, innovar, por su capacidad de posicionarnos como referentes en todo el Mediterráneo", ha subrayado.

Esta edición de la feria, ha detallado Prohens, contará con 110 expositores --el 90% son repetidores-- y cerca de 600 embarcaciones, entre ellos algunos de los veleros de gran eslora "más prestigioso del panorama internacional".

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, según ha informado en un comunicado, participa desde este miércoles en la feria con un puesto informativo de PortsIB.

En él se dará a conocer la labor que desarrolla el ente en la gestión de los puertos autonómicos, así como sus principales líneas de actuación en materia de sostenibilidad, seguridad y ordenación del litoral.

El espacio funcionará como punto de atención al público durante toda la feria, con el objetivo de ofrecer información tanto a los profesionales del sector náutico como a la ciudadanía sobre los servicios, proyectos e iniciativas.

Además, PortsIB expondrá una de las embarcaciones que forman parte del servicio de vigilancia, inspección y control del litoral balear del Govern.

En la jornada inaugural de la feria han asistido el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, acompañados por miembros del Grupo Nautismo de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que esta mañana se ha reunido en Palma.