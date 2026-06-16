Prohens subraya que el problema del conflicto en las 'escoletes' es que el convenio estatal "las ha vendido"

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su "comprensión" a las reivindicaciones de las trabajadoras de las 'escoletes' y ha señalado que el "problema" del convenio autonómico que reclaman es que el convenio estatal "ha vendido a las educadoras".

Así se ha expresado Prohens este martes en el último pleno del Parlament al ser preguntada por el diputado del PSIB, Iago Negueruela, quien ha exigido al Govern que "ejerza presión" para que se negocie el convenio autonómico.

"El problema del convenio 0-3, y usted lo sabe perfectamente, es que hay un convenio estatal que ha vendido a las educadoras y nos ha atado de manos y pies", ha sostenido Prohens.