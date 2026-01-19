Prohens se suma al "dolor que conmueve a toda España" tras el accidente ferroviario en Córdoba

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el minuto de silencio por el accidente ferroviario en Córdoba - CAIB

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su pésame a los familiares de las personas fallecidas en el accidente ferroviario en Córdoba y se ha sumado al "dolor que conmueve a toda España".

En declaraciones a los medios este lunes después de un minuto de silencio en el Consolat de Mar, la líder del Ejecutivo ha subrayado que todas las instituciones de las Islas "se suman al dolor que conmueve a toda España" después del accidente.

También ha trasladado su pésame a los familiares de los fallecidos, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha agradecido la tarea de los cuerpos de emergencias.

Prohens se puso en contacto este domingo por la noche con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para ponerse "a disposición y acompañarlo en estos momentos duros". "Ha ocurrido en Andalucía pero estos momentos duros se viven en todo país", ha dicho.