Prohens suspende su viaje a la World Travel Market de Londres

El Govern balear estará representado en la feria turística por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y su equipo

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha considerado oportuno suspender su participación en la feria turística World Travel Market de Londres (WTM), "ante la situación excepcional por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana".

Así lo han informado fuentes próximas al Ejecutivo autonómico, que han precisado que, pese a la ausencia de la presidenta Marga Prohens en la WTM de Londres, que se celebrará del 5 al 7 de noviembre, en la capital británica, la representación "imprescindible" del Govern en esta feria turística "se mantendrá en la figura del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y su equipo".

Inicialmente estaba previsto que este lunes, 4 de noviembre, como antesala de la WTM de Londres, la presidenta del Govern y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes inauguraran la primera exposición internacional colectiva 'Board Inspiration. We are Miró' de alumnos de Bellas Artes-Adema en colaboración con estudiantes de la University of the Arts London-Chelsea College of Arts. Finalmente, será el conseller quien inaugure la exposición, a las 17.30 horas, en The Cookhouse Gallery, Chelsea College of Arts.

También, estaba previsto que el martes, 5 de noviembre, a las 11.00 horas, tuviera lugar una presentación a los medios británicos a cargo de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, a la que finalmente la líder autonómica no acudirá. Sí lo hará el conseller, encargándose de presentar la apuesta de Baleares como destino cultural y deportivo así como las estrategias turísticas para 2025 enfocadas en turismo responsable y que pasa por la gestión de los fondos Next Generation EU y el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Hay que recordar que el mismo martes, 5 de noviembre a las 12.30 horas, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes realizará una presentación sobre el potencial de Baleares como destino cultural, poniendo en valor el patrimonio como factor clave en el desarrollo sostenible, la cohesión social y el crecimiento económico.

A continuación, a las 13.00 horas, tendrá lugar la presentación de la Mallorca 312, para dar a conocer Baleares como sede de importantes eventos deportivos. Y por la tarde, a las 15.30 horas, será la dirección general de Medio Natural quien presente a los medios las inversiones del ITS destinadas a la protección del medio ambiente.

Durante las jornadas de feria, la delegación balear desplazada en Londres aprovechará también para mantener distintas reuniones de trabajo con la Asociación de Agentes de Viaje Británicos (ABTA) así como con los principales operadores turísticos.