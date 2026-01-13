Prohens tiende la mano a Fornalutx ante las "dificultades y necesidades crecientes" de sus vecinos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su visita a Fornalutx este martes. - CAIB

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha tendido la mano a Fornalutx ante las "dificultades y necesidades crecientes" de sus vecinos.

Prohens se ha reunido la mañana de este martes con el alcalde del municipio, Francisco Marroig, en la sede del Ayuntamiento. Después han visitado juntos el CEIP Fornalutx tras la ampliación de sus instalaciones.

"Me ha trasladado cuáles son las principales reivindicaciones y retos. Tienen la mano tendida del Govern y de todas las consellerias para mirar siempre por el bienestar de los vecinos, con dificultades y necesidades crecientes que me ha podido trasladar el alcalde en primera persona", ha explicado la presidenta.

Tras unas obras de reforma y ampliación que costaron 1,3 millones de euros procedentes de fondos europeos, ha celebrado Prohens, el CEIP Fornalutx se ha convertido "en la escuela más bonita de Mallorca".

El proyecto ha consistido en la demolición del antiguo edificio principal y de varias construcciones anexas para dar paso a un nuevo bloque docente de dos plantas que incorpora tres aulas por planta, un despacho de dirección, nuevos baños adaptados y un ascensor que garantiza la accesibilidad universal.

Con esta actuación, el centro ha ganado espacios "modernos, funcionales y adaptados a las necesidades pedagógicas actuales", además de mejorar notablemente los accesos, que ahora se realizan tanto desde la zona del patio de infantil como desde el aparcamiento superior a través de una pasarela.

La actuación se enmarca dentro de la iniciativa 'Illes en Transformació', que incluye acciones de modernización en múltiples ámbitos públicos, entre ellos el educativo. El Plan de Infraestructuras Educativas prevé una inversión superior a los 600 millones de euros en 10 años.