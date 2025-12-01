Prohens está "tranquila" ante la previsible prorroga de presupuestos y defiende que el Govern ha hecho su trabajo

Archivo - El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado "tranquila" ante la previsible prorrogación de los presupuestos autonómicos, subrayando que las últimas cuentas se aprobaron en el mes de julio.

"El Govern ha hecho su trabajo, ha presentado el techo de gasto de 360 millones de euros", ha destacado la líder del Ejecutivo este lunes tras ser preguntada por la cuestión en la presentación del plan de choque de viviendas públicas.

En este sentido, la presidenta ha reivindicado que el Ejecutivo negocia solo en clave autonómica y pensado en la gente de las Islas. "Si hay otros partidos que negocian en clave estatal o nacional, son ellos lo que tendrán que explicar su voto, no yo", ha zanjado.