Prohens, a Unidas Podemos: "La gente de aquí ya no les vota y quieren sustituirlos a todos por inmigrantes"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el primer pleno del curso político en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado a Unidas Podemos de impulsar la regularización extaordinaria de migrantes para "sustituir" a los ciudadanos españoles que "ya no les votan y a los que ya no pueden engañar".

"Es antidemocrático, racista y tremendamente fascista", ha reprochado Prohens en el pleno de este martes al diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha cargado contra el rechazo del Govern a la regularización y ha pedido hacer de Baleares una tierra de acogida y no de odio.

La presidenta, en su respuesta, ha sostenido que su Ejecutivo se opondrá "con todos los recursos" a esta medida, considerando que la residencia legal "se tiene que merecer y no regalar".