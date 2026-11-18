PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han participado en la entrega de los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente correspondientes al curso 2025-2026, otorgados a alumnos de educación primaria de Mallorca.

Al acto, que ha tenido lugar en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, han asistido también el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas; y la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, entre otras autoridades.

Tras la entrega de los galardones, Prohens ha dado la enhorabuena a las 152 alumnos galardonados, así como a sus familias y a los profesores de los centros educativos.

"Habéis demostrado que el esfuerzo, la constancia y las ganas de aprender valen la pena", ha dicho la presidenta a los estudiantes premiados por su rendimiento académico en el curso 2025-2026.