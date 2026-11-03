Prohens y Vera entregarán este miércoles los premios al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma, en la Lonja, a 29 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, entregan este miércoles los premios de ESO al esfuerzo personal y al rendimiento académico excelente.

Durante el acto también se hará entrega de los premios extraordinarios de bachillerato, los premios extraordinarios de Formación Profesional de grado superior y los premios de enseñanza de secundaria para adultos en Mallorca.

Según las previsiones, aproximadamente 300 alumnos galardonados asistirán a la ceremonia, que comenzará a las 17.30 horas en el Palacio de Congresos de Palma. Prohens cerrará la gala con unas palabras de reconocimiento a todos los estudiantes.

Por otro lado, la líder del Ejecutivo asistirá a las 12.00 horas a la toma de posesión del equipo rectoral de la Universitat de Mallorca (UMAC), liderado por el primer rector de la institución, Pere Riutord.

En el acto, que se celebrará en el Colegio de Abogados de Baleares, Riutord prometerá el cargo y será nombrado primer rector de la UMAC. Después, Prohens le impondrá la medalla rectoral.

A continuación, tomará posesión el resto del equipo rectoral y el acto se cerrará con las palabras de Riutord y de Prohens.