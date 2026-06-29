Prohens visita este martes el Servicio de Valoración y Atención Temprana para hacer balance del exoesqueleto pediátrico

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este martes el Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) para hacer balance de los primeros meses de sesiones con el exoesqueleto pediátrico, un robot indicado para atender a pacientes de tres a diez años con problemas motores graves.

A la visita, que será a las 12.55 horas, la acompañarán la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la consellera de Salud, Manuela García.