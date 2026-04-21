Prohens vuelve a cargar contra la regularización de migrantes: "No va de derechos sino de instrumentalización"

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a cargar contra el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes al considerar que es una medida que "no va de derechos sino de instrumentalización y de caos".

De este modo se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes después de ser preguntada acerca del proceso puesto en marcha la semana pasada por parte del portavoz del PSIB, Iago Negueruela.

El socialista ha afeado a Prohens que el Govern y el PP se hayan "apartado de la regularización" y estén "alentando discursos de odio".

"Le pediría que frene sus discursos de odio y los de la extrema derecha", ha insistido Negueruela, quien ha pedido más recursos en los servicios sociales municipales para expedir los certificados de vulnerabilidad.

Prohens, por su parte, ha replicado que la regularización "no va de derechos sino de oportunismo, improvisación, de instrumentalización y de caos" y le ha recriminado a los socialistas que hablen de "decrecimiento" y a la vez apoyen esta medida, que a su parecer tendrá un impacto sobre el mercado de la vivienda o los servicios públicos.

La presidenta del Govern también ha acusado al PSIB de "engañar" a las personas migrantes que se quieren acoger a la regularización al decirles --siempre según su versión-- que "basta con ir a los ayuntamientos a buscar un certificado de vulnerabilidad que es automático".