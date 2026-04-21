La regularización podría alcanzar a más de 20.000 personas en Baleares y sumar hasta medio punto al PIB

Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso extraordinario de regularización de migrantes podría alcanzar a entre 20.000 y 25.000 personas en Baleares y conllevar un aumento del PIB de hasta un 0,5 por ciento en el próximo año.

Así lo ha calculado el economista jefe de BBVA Research para España y Portugal, Miguel Cardoso, al ser preguntado por esta cuestión, en una rueda de prensa ofrecida para presentar el informe 'Situación Baleares' de 2026.

Estos datos los ha extraído de los resultados que arrojan la Encuesta de Población Activa, donde se recogería personas con empleo formal e informal, y los datos de la afiliación a la Seguridad Social, donde únicamente vendría registrado el empleo formal.

En este sentido, ha destacado que un 60 por ciento del crecimiento del empleo que ha habido en los últimos años, se ha basado en población nacida fuera de España.

El analista ha apuntado que el procedimiento tendrá un impacto en gente que trabaja en el mercado informal de trabajo y que, una vez hecha la regularización, podrá acceder a trabajos "con mayores salarios, tener más confianza y optar por decisiones de consumo más contundentes".