Prohíben participar en la procesión del Crist de la Sang a una cofradía cuya Virgen incumple las normas

Archivo - Varios cofrades procesión del Cristo de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Cofradías han prohibido a la Cofradía de Santo Tomás de Aquino participar en la procesión de este Jueves Santo, la del Sant Crist de la Sang, al entender que una de las imágenes de la Virgen que pretenden mostrar incumple las normas.

La polémica, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras de lo sucedido, tiene su origen en una imagen de la Virgen que fue recientemente confeccionada y que pretendían sacar con el paso de La Piedad.

Hace poco se iniciaron los trámites para que la imagen recibiera el visto bueno necesario para poder procesionar, es decir, que los órganos responsables se cercioraran de que se ajuste a las normas patrimoniales que deben cumplir todas las representaciones que muestran las cofradías durante la Semana Santa mallorquina.

El permiso necesario no ha sido otorgado de momento, por lo que la Asociación de Cofradías ha puesto la información en conocimiento del Obispado de Mallorca. Finalmente se ha decidido prohibir a la Cofradía de Santo Tomás de Aquino salir en la procesión del Crist de la Sang de esta tarde.

Según las citadas fuentes, la cofradía, pese a no cumplir con las normas, sacó la imagen en la procesión del Lunes Santo. También han señalado que se ha hablado de la posibilidad de que la cofradía vetada realice algún tipo de protesta este jueves.

Está previsto que los responsables de la Asociación de Cofradías den explicaciones acerca de la polémica la tarde de este jueves, poco antes de iniciarse la procesión que más devoción despierta entre los palmesanos.

LA PROCESIÓN DEL SANT CRIST DE LA SANG

La procesión del Sant Crist de la Sang arrancará a las 19.00 horas desde la Iglesia de la Anunciación y discurrirá por la plaza y la Costa de l'Hospital, la Costa de la Sang, la Rambla, la calle Oms, la calle Sant Miquel, la plaza Major, la plaza del Marqués del Palmer, la calle Colón, la plaza de Cort y la calle Palau Reial para finalizar en la Catedral.

El Crist de la Sang es uno de los momentos más esperados de la Semana Santa de Palma y, según las estimaciones, está previsto que participen alrededor de 5.000 cofrades de 33 cofradías.

Se trata de la procesión que acostumbra a estar más concurrida de la Semana Santa palmesana, por lo que lo que las afectaciones de tráfico afectarán al centro de la ciudad entre las 19.00 y las 02.00 horas, cuando se realizarán cortes de circulación progresivos al paso de la comitiva.

Además, se establecerán restricciones significativas en algunos de los principales accesos al centro, con el cierre total de la calle Conqueridor, el corte de la plaza de Joan Carles I en dirección a la calle de la Unió y la interrupción del tráfico en Via Roma en sentido hacia La Rambla.

Con motivo de este evento, todas las líneas de la EMT que circulan por el centro serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Major por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure la procesión.

