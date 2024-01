Proliferan las denuncias de estafas con criptomonedas en Mallorca: "Si prometen dinero fácil y rápido, es un engaño"

"Rara es la semana que no entra una denuncia de cantidad considerable", y si la víctima sospecha, los estafadores enredan con falsas identidades de abogados u organismos oficiales

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha constatado un incremento de las denuncias en Mallorca sobre estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas, un ardid frente al que, desde la Jefatura Superior, piden "sentido común": "Si prometen ganar dinero fácil y rápido, es un engaño".

Así lo ha expresado el Jefe del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Baleares, Miguel Ángel López, en declaraciones a Europa Press. En su oficina, "rara es la semana que no entra una denuncia de cantidad considerable" y los métodos para engañar a las víctimas son cada vez más sofisticados.

"Tenemos casos de personas que han aportado todos sus ahorros personales e incluso han solicitado préstamos bancarios para poder hacer esas aportaciones a la criptomoneda. Quedan en una situación económica muy, muy precaria", ha indicado por su parte la abogada Sara Gómez, del despacho Gómez&Asociados.

EL GANCHO: EMPIEZA A INVERTIR CON 250 EUROS

En el método más común, los estafadores logran el primer contacto con la víctima a través de anuncios dirigidos a personas sin ninguna experiencia en criptomonedas. Le prometen que con sólo una pequeña inversión inicial recibirá jugosos beneficios; una característica común de estos anuncios es que muchos proponen exactamente la cantidad de 250 euros.

Si la víctima entra en el enlace, se le entregan claves de acceso en una página web falsa donde se han insertado gráficos que simulan la fluctuación de la moneda. Así animan a los perjudicados a invertir generando confianza en que su inversión se va a revalorizar rápidamente.

Para convencer a posibles escépticos, los estafadores permiten inicialmente que las víctimas retiren alguna cantidad de dinero, e incluso le realizan ingresos para que vean "que la cosa va en serio". Después, con el pretexto de proporcionar asistencia técnica, le instalan una aplicación que otorga a los ciberdelincuentes control total sobre el dispositivo de la víctima. A partir de ese momento, tienen ya acceso directo a su cuenta bancaria y pueden realizar las transferencias que deseen. "Tú mismo les has dado las llaves", ha enfatizado López.

En el momento en el que la víctima desea retirar los fondos, todo son excusas. "Te llaman asesores desde Reino Unido, haciendo ver que tienen una sociedad muy grande y repartida, pero todo es falso, y tu dinero se ha esfumado", ha expuesto el Jefe de la unidad de Delitos Tecnológicos.

SUPLANTAN A ABOGADOS Y ORGANISMOS CUANDO LA VÍCTIMA SOSPECHA

Si la víctima empieza a sospechar, la estafa se complica más: los estafadores se ponen en contacto con ella con una nueva identidad, haciéndose pasar por un despacho de abogados.

En este segundo contacto le advierten de que está siendo estafado y le aseguran que ellos pueden ayudarle. Así consiguen que los afectados hagan más pagos en la creencia de que están contratando un equipo legal y otros pretextos. "Se les abre como una luz en el túnel", según el Policía.

Como abogada, Gómez conoce casos en los que los estafadores han ido más allá y suplantado a un organismo oficial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): "Les llaman y les dicen que han detectado actividad sospechosa, pero que no se preocupen, que intentarán recuperar el dinero". Con el pretexto de que deben tributar por las ganancias al convertir en moneda corriente las criptomonedas, les exigen nuevos pagos.

EL DINERO SE DIFUMINA EN UNA ENMARAÑADA RED INTERNACIONAL

Detrás de estos entramados se esconden grupos organizados cada vez más profesionales y sofisticados, con tareas diferenciadas en cada nivel. "Hay captadores de víctimas, están los que te llaman, generalmente todos hablan castellano y muchos en inglés. Te hablan muy bien, están muy preparados, son buenos comerciantes", ha ilustrado López.

Perseguir el destino del dinero es sumamente complicado. Las cantidades defraudadas nunca van directamente a la cuenta del estafador, sino que lo más habitual es que utilice cuentas de otras personas --'mulas', en jerga policial-- para realizar transferencias sucesivas sin que sea posible identificarle a él. Además, según Gómez, en el caso de Blockchain se usan cuentas cifradas que dificultan enormemente el seguimiento en comparación con un banco tradicional.

Esos intermediarios en ocasiones son colaboradores de los ciberdelincuentes, pero en otros casos son personas que a su vez han sido estafadas y se han utilizado sus datos para abrir las cuentas sin su consentimiento. De hecho, la Policía ha detectado que las redes de ciberestafadores publican anuncios falsos de pisos en alquiler u ofertas de trabajo para nutrirse de DNIs escaneados, con los que después abren cuentas bancarias o contratan líneas telefónicas que utilizan en sus esquemas.

Además, los estafadores utilizan redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su dirección IP y dificultar su identificación por parte de las fuerzas del orden. En la mayoría de ocasiones, los auténticos responsables de la trama se encuentran en países extranjeros y utilizan sociedades pantalla para recibir el dinero.

LA PRIMERA MEDIDA DE SEGURIDAD ES EL SENTIDO COMÚN

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la receta es clara: la principal medida de seguridad es el sentido común. "Se aprovechan del afán de querer ganar dinero en poco tiempo, pero eso no existe", han subrayado desde Policía.

López ha incidido en que para invertir en criptomonedas es conveniente formarse, enfatizando que los estafadores buscan personas inexpertas. "Si quieres invertir en 'cripto', fórmate. El que ha ganado dinero es porque es conocedor de cómo funciona la criptomoneda, no invierte por alguien que le llama por teléfono", ha razonado.

Desde la Policía también han abogado por un mayor control de la autentificación de identidad real en la apertura de cuentas bancarias o líneas telefónicas, así como de medidas de prevención en las entidades financieras ante transferencias que puedan ser procedentes de fraudes. Como señalan, los delincuentes "se aprovechan de todo el sistema: les es muy rentable delinquir de esta manera".

Por su parte, Sara Gómez ha recalcado que organismos como la CNMV nunca se ponen en contacto directamente con particulares, y que los letrados deben estar colegiados en un Colegio profesional y figuran en bases de datos oficiales. Del mismo modo, "nunca Hacienda ni ningún organismo público les va a pedir que hagan un ingreso bancario sin presentar un modelo oficial", y en caso de duda deben consultar con un asesor fiscal.

Comprobar el copyright de las páginas o la antigüedad de perfiles en redes sociales son otras medidas que pueden dar pistas acerca de la veracidad de lo que se ve en Internet, según la letrada.

UNA VÍCTIMA: "ME HAN 'LIMPIADO' TODO"

Daniel (nombre ficticio) es un mallorquín que destinó 43.000 euros de una herencia a supuestas inversiones que hasta la fecha no ha podido recuperar. Nunca le llegaron a ingresar nada y ya no tiene "un duro": "Me han 'limpiado' todo".

"Yo veía unos fondos en una página web que aparentemente estaban a mi nombre", ha contado a Europa Press, precisando que él desde el principio dijo a una supuesta asesora que hacía de interlocutora "que no quería criptomonedas".

Los pagos que hizo no fueron sólo en concepto de inversión, sino que los delincuentes también utilizaron variadas justificaciones, como tasas o impuestos ficticios para "desbloquear" los fondos. La última información que se le ha proporcionado, desde un supuesto despacho internacional de abogados, es que sus fondos estarían dentro de una cartera 'Blockchain' inmovilizados por "falta de pago de facturas fiscales". Le piden 3.700 euros para poder retirarlos.