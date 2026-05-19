Un 3% de los propietarios de Baleares mantuvieron algún inmueble vacío a lo largo de 2026, según Fotocasa

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PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un 3% de los propietarios de Baleares han dejado sin usar o alquilar algún inmueble durante la primera mitad de 2026, cuando en el mismo periodo del año anterior ese porcentaje ascendía al 4,5%.

Estos son algunos de los datos extraídos de una encuesta de Fotocasa Research, en la que se refleja que el archipiélago sería la región donde más ha bajado la proporción de viviendas vacías en los primeros meses de 2026.

En el primer semestre de 2026, menos del 3% de los propietarios en España han asegurado tener actualmente una vivienda vacía, un porcentaje prácticamente estable respecto al mismo periodo de 2025.

De hecho, el uso predominante que los propietarios hacen de sus inmuebles es el de residencia habitual. En concreto, el 97% de los propietarios utiliza alguna de sus viviendas como residencia principal, ligeramente por encima que un año antes.

Por otro lado, el porcentaje de propietarios que destina viviendas a segunda residencia desciende ligeramente, al pasar del 12% al 11%. También cae el porcentaje de propietarios que alquilan sus inmuebles como residencia habitual, del 8% al 7%, mientras que el alquiler vacacional o de corta estancia se mantiene en cifras muy reducidas, por debajo del 1%.

"La vivienda vacía entre particulares es un fenómeno muy reducido y la gran mayoría lo hace por motivos involuntarios como el mal estado del inmueble, conflictos hereditarios o desconfianza hacia los inquilinos", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

La representante del portal inmobiliario ha alegado que las causas "han variado" y lo que más le llama la atención es "el clima de inseguridad jurídica", ya que, a su juicio, "paralizaría decisiones que podrían poner más vivienda en el mercado".

Por lo tanto, ha abogado por medidas que "aporten seguridad al alquiler, que faciliten la rehabilitación y resuelvan los bloqueos legales en herencias", antes que aplicar "penalizaciones fiscales".

A nivel nacional, han recalcado que en cuanto al análisis del tiempo que estas viviendas permanecen desocupadas muestra "un cambio de tendencia". En el primer semestre de 2026, el 49% de las viviendas vacías lleva más de dos años sin uso, frente al 43% registrado en 2025.

Por el contrario, disminuye el peso de las viviendas que llevan vacías menos de dos años, al pasar del 57% al 52%. En cuanto a las razones que explican por qué los propietarios mantienen inmuebles vacíos, el principal motivo en el primer semestre de 2026 es que la vivienda "no se encuentra en condiciones adecuadas para ser vendida o alquilada" y "necesita reformas", una razón mencionada por el 21% de los propietarios, siete puntos más que el año anterior.

El segundo motivo más frecuente serían los "desacuerdos entre herederos" sobre el uso de la vivienda heredada, que pasan del 14% al 18%. En tercer lugar, aparece la "desconfianza hacia los inquilinos", relacionada con el "temor a impagos o daños en la vivienda", que prácticamente se duplica en un año y alcanza el 14%.

Asimismo, aumentan los propietarios que consideran que en la zona donde se encuentra la vivienda "no existe suficiente demanda", al pasar del 4% al 8%, mientras que disminuye el "temor a no poder recuperar el inmueble en caso de impago", que cae del 7% al 4%.

El número de propiedades en posesión también influye directamente en la probabilidad de mantener una vivienda vacía. Entre quienes solo tienen una vivienda, apenas el 1% reconoce mantenerla sin uso. Sin embargo, el porcentaje aumenta hasta el 9% entre los propietarios de dos inmuebles y se dispara hasta el 26% entre quienes poseen tres o más viviendas.

El perfil del propietario de una vivienda vacía en España corresponde mayoritariamente a un hombre --representa el 58% del total--, tiene entre 55 y 75 años en más de la mitad de los casos y una edad media de 54 años. Además, pertenece principalmente a la clase media, vive con su pareja e hijos y cuenta, de forma mayoritaria, con dos inmuebles en propiedad.