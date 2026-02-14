'Deporte con apoyos': proponen un programa para el acceso real de niños con necesidades educativas a las extraescolares

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ningún niño sin terapia - Autismo Mallorca (NNST) ha presentado a diferentes administraciones de la isla un programa para facilitar el acceso real de los niños con necesidades de apoyo a actividades deportivas y extraescolares y evitar la exclusión que históricamente han sufrido.

Se trata, según ha explicado a Europa Press la presidenta de la asociación, Tamara Beier, de un programa piloto de seis meses, con seguimiento mediante indicadores sencillos que, si funciona, se puede ampliar y replicar.

A grandes rasgos, el programa, llamado 'Deporte con apoyos', busca facilitar el acceso real de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades de apoyo, con perfiles como TDA, TDAH, discapacidaad intelectual, trastornos del desarrollo, entre otros, a actividades deportivas y extraescolares en igualdad de condiciones.

De momento ya se han mantenido contactos con el Ayuntamiento de Sencelles, con una acogida "súper buena" por parte del área de Educación del municipio, que ya está preparando reuniones con otras áreas, ya que el programa propone un trabajo coordinado entre departamentos como Deportes o Servicios Sociales. La asociación está igualmente intentando crear una red de entidades colaboradoras.

"Hemos estado toda la vida excluidos en ocio, en educación y en todo lo que tenga que ver con apoyos externos. Buscamos el cumplimiento de los derechos que nos corresponden y que no sea un problema para municipios o ayuntamientos", ha afirmado Beier.

MODELO PRÁCTICO, MEDIBLE Y REPLICABLE

El programa se plantea tanto para el deporte municipal y los clubes como para las actividades extraescolares vinculadas a la educación y trata de implantar un modelo práctico, medible y replicable, basado en apoyos humanos y ajustes razonables, con formación breve y práctica para monitores, entrenadores y responsables de extraescolares, así como un circuito de coordinación municipal entre áreas.

"La inclusión no puede depender de la suerte ni de que una familia se apañe. Necesitamos un modelo claro, con apoyos reales y coordinación entre áreas, para que participar no sea un privilegio", añade Beier.

La iniciativa surge precisamente de la experiencia personal de Beier como madre de un niño autista. "Directamente no nos aceptan en ningún sitio, ni en educación, en los coles en extraescolares, ni en los polideportivos con las diferentes actividades. Directamente te dicen que no, que es un problema de recursos, que no pueden poner un monitor específico para ese niño", indica. Esto conduce, ha argumentado, a que las familias acaben recurriendo a actividades más terapéuticas que no propiamente de ocio o deportivas.

Frente a esto, 'Deporte con apoyos' apuesta por formar y acompañar, con el apoyo de las entidades, a monitores y entrenadores para que la inclusión sea viable y segura.

COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS

El programa funciona en coordinación con las áreas municipales relacionadas y sugiere la designación de una persona referente por área, de tal manera que se cree un circuito municipal coordinado y evitar que las familias "vayan de un sitio a otro".

Este circuito básico, sin coste alguno para la administración, consiste en la entrada y derivación en el área correspondiente, la valoración de los apoyos que necesita, la asignación de una plaza y su apoyo, una formación breve al equipo de la actividad, el seguimiento y el cierre del programa con evaluación de los resultados.

Con este programa, además, los niños no tienen que salir de su propio municipio para poder acceder al ocio. La asociación, además, ha insistido en que el programa no constituye un servicio nuevo y que, lejos de ser una prestación terapéutica, es más bien un modelo organizativo de apoyos y coordinación para garantizar participación segura.

Al finalizar el piloto, el programa evalúa una batería de indicadores simples, alejados de la burocracia, como el número de plazas, si se ha seguido o abandonado, las incidencias surgidas y su resolución, la satisfacción de las familias y los monitores y si ha mejorado la participación. "Es pequeño, medible y escalable: si funciona, se amplía", explican.