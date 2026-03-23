Prosigue sin éxito la búsqueda de la mujer declarada culpable de matar a su bebé arrojándola a un contenedor

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, a 13 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional prosigue, de momento sin éxito, la búsqueda de la mujer declarada culpable de matar a su bebé arrojándola a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en noviembre de 2023.

Fuentes policiales han indicado que por el momento no han dado con el paradero de la mujer, contra quien pesa una orden de busca y captura.

La mujer no se presentó la tarde del domingo a la lectura del veredicto del jurado popular que, tras el juicio, la ha considerado culpable por unanimidad de la muerte de su bebé recién nacida.

Estaba citada oficialmente a las 17.00 horas para la lectura del fallo. Al no tener constancia de su paradero, las fuerzas y cuerpos de seguridad comprobaron que no se encontrara en ningún centro hospitalario.

El juicio finalizó el pasado jueves y no fue hasta el domingo cuando el jurado emitió su veredicto de culpabilidad. Durante este tiempo pudo haberse dado a la fuga, extremo que ahora trata de corroborar la Policía Nacional.

Tanto la mujer como el tío de la víctima se enfrentan a penas de prisión permanente revisable como supuestos autores de un delito de asesinato. La tía de la recién nacida, a una multa por omisión del deber de socorro.

La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares dictará sentencia los próximos días. Ante la no comparecencia de la principal acusada, dictó una orden de busca y captura. Por contra, al otro acusado lo mandó a prisión de forma provisional.