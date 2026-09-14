Prou Eivissa apoya la protesta contra la ampliación del aeropuerto de Eivissa

Archivo - Fachada del aeropuerto de Eivissa. - RAUL URBINA - Archivo

EIVISSA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Prou Eivissa ha expresado su apoyo a la manifestación convocada el domingo en protesta por la ampliación del Aeropuerto de Eivissa.

En un comunicado, la entidad ha animado a toda la sociedad a participar en este acto organizado por la Associació de Joves d'Eivissa.

Prou ha recalcado que desde hace tiempo advirtió que la isla "ha llegado al límite" y este verano se ha vuelto a "sufrir masificación, saturación de las infraestructuras y presión demográfica", entre otras cosas. También ha advertido que la factura ambiental y social es "cada vez más grande".

"No se puede decir que se combate la masificación mientras se fomenta el crecimiento. Eivissa no necesita nuevos mercados ni más presión, necesita decrecimiento, equilibrio y proteger sus recursos", ha explicado desde Prou.

A todo ello se suman las denuncias de este verano provocadas por vertidos procedentes de las instalaciones del aeropuerto en un entorno como el Parque Natural de Ses Salines. Prou ha celebrado que sean los jovenes de la isla quienes "den la cara por la isla".