El próximo pleno del Parlament vendrá marcado por la financiación de la dependencia y las agresiones LGTBIfóicas

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament, en el que no se debatirá ninguna iniciativa legislativa, vendrá marcado por la financiación del sistema de dependencia y la repulsa de las agresiones LGTBIfóbicas.

Son dos de las cuestiones que constan en el orden del día aprobado este miércoles por la Junta de Portavoces, a las que se sumarán debates sobre el modelo turístico o las políticas de movilidad.

El pleno debatirá dos proposiciones no de ley (PNL), una de ellas impulsada por el PP para reclamar una mejor financiación del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia de Baleares.

El portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, ha criticado que el Gobierno central esté "incumpliendo" su obligación de costear el 50% de los servicios de dependencia, dado que en el archipiélago apenas llega al 19%.

Son, ha calculado el diputado, cerca de 500 millones los euros que el Estado "ha dejado de pagar" en los últimos años, lo que ha vinculado al incremento de las listas de espera, el retraso en la llegada de las ayudas o la mayor presión sobre los servicios sociales.

La otra PNL, propuesta por el PSIB por la vía de urgencia, es relativa a la defensa de la convivencia, la democracia, la tolerancia y el respeto ante los actos y las agresiones LGTBIfóbicas.

Los socialistas también defenderán una moción sobre política turística e interpelarán al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en materia de movilidad.

LA SESIÓN DE CONTROL

El pleno arrancará, como es habitual, con la sesión de control a los miembros del Govern, quienes deberán responder acerca de cuestiones que se vienen reiterando a lo largo de la legislatura, como la movilidad y el turismo, y otras más de actualidad, como la tramitación de la ley de proyectos estratégicos.

La presidenta autonómica, Marga Prohens, deberá contestar a preguntas relacionadas con la salud mental (Més per Menorca), las ayudas a la cooperación internacional (Vox), el uso del transporte público por parte de los residentes (MÉS per Mallorca) o la política de vivienda (PSIB).