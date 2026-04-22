Un proyecto de un huerto escolar del CC Sant Felip Neri, ganador en los Premios Ibemprènjove JEA 2026

Entrega de los Premios Ibemprènjove JEA 2026. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto empresarial 'Huertical School' del CC Sant Felip Neri sobre la creación de un huerto vertical en la escuela, ha resultado ganador de los Premios Ibemprènjove JEA 2026, dirigidos a estudiantes de FP Básica.

Los segundos premios han recaído en los proyectos 'NutriFresc S.Coop' del CIDE y 'Terra Viva S.Coop' del IES Sineu, según ha informado la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Por otra parte, se han dado 'accésits' a 'Ecoillencs S.Coop' del IES Josep Maria Guàrdia, 'Nureva' del IES Sa Blanca Dona, 'Nesticsbook S.Coop' del CIDE y 'Recicla Deamons' del CC Sant Josep Obrer.

En esta edición se han presentado un total de 10 proyectos empresariales, de los 14 que se han trabajado durante todo el curso en el programa Jóvenes Emprendedores Asociados (JEA) de Ibemprènjove. Los alumnos han presentado su empresa en el salón de actos de la Conselleria, donde cada grupo ha dispuesto de dos minutos para exponer su propuesta ante el jurado.

El acto de entrega de premios ha contado con la presencia de la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, y la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), Silvia Delgado.

Los premios están impulsados de manera conjunta por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía con la Conselleria de Educación y Universidades, además de contar con la coordinación de ADRBalears.

Estos galardones son un reconocimiento de los proyectos empresariales que crean los estudiantes de FP Básica que participan en este programa de fomento y apoyo al emprendimiento. El objetivo es que los alumnos se conviertan en emprendedores y creen y gestionen su propia empresa.

"Los Premios Ibemprènjove impulsan la cultura emprendedora entre los estudiantes participantes, reconocen los mejores proyectos empresariales y los difunden. Además, fomentan la capacidad emprendedora, el esfuerzo, el trabajo en equipo y dan visibilidad a la iniciativa Ibemprènjove", han resaltado.

Los galardones están dotados con 1.000 euros para el proyecto ganador, 500 para los dos segundos y 250 para los cuatro accésits. Además de los premiados, también han participado el IES Xarc, el IES Marc Ferrer, el Santa Margalida y el CC Sant Alfons.

Ibemprènjove dispone de diferentes programas adaptados a cada etapa educativa. En Primaria, con Primària Emprèn, los niños exploran "la innovación, la planificación y la presentación de proyectos". En Secundaria, Joves Emprenedors de Secundària, les impulsa a crear cooperativas con ideas de negocio que aborden el cambio climático, promuevan el cambio social o aporten soluciones tecnológicas locales.

Para la FP, está JEA para la FP Básica, que simula la gestión de una empresa vinculada a la educación. Finalmente, Joves Emprenedors Professionals para la FP de Grado Medio y Superior, en que los estudiantes crean y gestionan una empresa innovadora durante todo el curso.