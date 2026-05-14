El proyecto 'Noves presències 2026' recoge las obras de ocho artistas de arte contemporáneo de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El catálogo del proyecto 'Noves presències 2026' recoge las obras de ocho artistas de arte contemporáneo emergente de Mallorca en una exposición que llevará por título 'Trayectorias latentes. Cartografiando el futuro'.

Los artistas seleccionados, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, son Uma Kim Gómez, Maria Cano, Margalida Serra Celià, Joe Curtin, Paula Muntaner Pérez, Laura Bibiloni, Alícia Santamaria y Mercedes Balle.

El presidente insular, Llorenç Galmés, y la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han asistido al acto de presentación, que ha tenido lugar este jueves en La Misericòrdia, donde la exposición permanecerá instalada hasta este viernes.

La presentación ha contado con una visita comentada a cargo de los artistas participantes y del comisario de la muestra, Tomeu Simonet.

"Es una apuesta clara de la institución insular para impulsar el talento emergente y reforzar el papel de Mallorca como espacio de creación contemporánea. Este catálogo es una herramienta que consolida el proyecto y que permite proyectar el trabajo de los artistas más allá de la exposición, situándolos en el mapa cultural de las Islas y también fuera de la isla", ha dicho Galmés.

Por su parte, Roca ha señalado que "la cultura es una inversión de futuro, e iniciativas como esta demuestran que el talento joven de Mallorca tiene mucho que decir y mucho que aportar".

'Noves presències' es un proyecto fruto de la colaboración entre el Consell de Mallorca y la Asociación de Críticos y Comisarios de Arte de las Islas Baleares (ACCAIB), que la institución insular recuperó en 2025 con el objetivo de impulsar la visibilidad artística y la promoción del talento emergente en la isla.