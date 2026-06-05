Un proyecto para prevenir la recurrencia del cáncer de ovario gana el Premio Salut Innova 2026

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto para revenir la recurrencia del cáncer de ovario desarrollado por Teresa Perelló ha sido el ganador del Premio Salut Innova, organizado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el 'Health Living Lab' del Hospital Universitario Son Espases.

El galardón se ha entregado este viernes en la cuarta edición del 'Innovation Day 2026' celebrada en Son Espases, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

El proyecto ganador, con el título 'OC-Patch', propone un nuevo dispositivo implantable bioadhesivo de quimioterapia localizada para prevenir la recurrencia del cáncer de ovario.

La Conselleria ha destacado que esta innovadora propuesta supone cubrir en los casos de cáncer de ovario posibles restos celulares cancerígenos, que no son cubiertos por tratamientos habituales. La hipótesis del proyecto es la posibilidad de reducir las recidivas posteriores tumorales.

Este año se han presentado 34 proyectos y, dada la buena participación, además de los dos premios Salut Innova (uno de 1.000 euro a cargo de IdISBa y otro de 1.500 euro de Son Espases), el Hospital apoyará un tercer proyecto con 1.000 euro para poder desarrollarlo en el 'Health Living Lab'.

Con esta noticia ha culminado la cuarta edición del 'Innovation Day', una jornada dedicada a la transformación digital, la inteligencia artificial y la innovación en el ámbito sanitario, que ha reunido a más de 200 personas entre profesionales de la salud, investigadores, estudiantes, representantes institucionales y pacientes.

La jornada ha comenzado con la conferencia del experto en inteligencia artificial aplicada a la medicina Julián Isla, que ha abordado cómo esta tecnología puede contribuir a mejorar la atención a los pacientes.

Isla es fundador de la Federación Europea del Síndrome de Dravet y padre de un paciente con esta enfermedad rara, lo que ha marcado su trayectoria. Ingeniero de 'software' y profesional de Microsoft, también ha sido miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento durante 12 años y participa en organismos europeos y estatales dedicados a la investigación y el abordaje de enfermedades raras.

A continuación, los asistentes han participado en diversos talleres temáticos y espacios demostrativos orientados a profesionales sanitarios y a personas interesadas en la innovación, entre las que había pacientes.

Entre los contenidos, han destacado el Plan de Atención Digital Personalizada (PADP), el proyecto EspaiSalut, el desarrollo de aplicaciones sanitarias como Rehuse, la impresión 3D aplicada a la salud o las estrategias de gestión de la propiedad intelectual.

También se ha incluido una exposición sobre los recursos de supercomputación en Baleares, con el supercomputador Talaia (UIB) y cómo introducir la innovación en el Hospital.

La jornada se ha completado con la ponencia 'Innovar desde la adversidad', a cargo del enfermero del Área de Salud de Menorca y deportista de alto rendimiento Nil Riudavets.

Tras un grave accidente en 2019 que le provocó una discapacidad permanente en el brazo derecho, Riudavets inició un proceso de adaptación personal y profesional, reinventándose dentro del sistema sanitario. En paralelo, retomó el deporte en el triatlón adaptado y ganó la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Durante su intervención, ha compartido cómo la adversidad puede convertirse en motor de cambio, creatividad y crecimiento, destacando la importancia de la resiliencia, la adaptación y la innovación como herramientas para transformar los límites en nuevas oportunidades.

La jornada ha sido inaugurada por el director médico del Hospital Universitario Son Espases, Vicente Torres; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Loren Carrasco; y el director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares, Hermann Ribera.

Han clausurado el acto el director de Innovación de Son Espases, Luis Alegre; el director gerente del IdISBa, Carlos Enrique; y la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, quienes han agradecido la implicación de todos los participantes y han reafirmado el compromiso del Hospital con la innovación y la mejora continua.