Una prueba del Consell avala la "compatibilidad plena" entre la caza y el uso público de espacios naturales

Cazadores durante la prueba del Consell de Mallorca para permitir las artes de caza en fincas públicas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha concluido una prueba piloto en fincas públicas de las localidades de Tossals Verds y Son Fortuny para evaluar la recuperación de la actividad cinegética en estos espacios y ha concluido que los resultados avalan la "compatibilidad plena" entre las artes de caza y otras actividades recreativas en espacios gestionados por la institución insular.

En un comunicado, el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha calificado los resultados como un "éxito de convivencia" entre la caza y el resto de usos recreativos de los espacios naturales, como el senderismo y las actividades al aire libre.

Desde el Servicio de Caza han destacado que no se ha detectado ninguna incidencia relacionada con el uso público de las fincas y se ha demostrado que la caza es totalmente compatible con otras actividades, pudiendo verificar que esta actividad se puede llevar a cabo de "manera segura y sin molestias para el resto de ciudadanos", según el Consell.

Para la realización de esta prueba, Medio Ambiente ha utilizado datos de actividades como la caza del zorzal con alambradas o la pesca fluvial y los ha cotejado con los formularios de control que han rellenado los cazadores colaboradores con el estudio con información sobre las capturas.