Pruebas de diagnóstico 2024-2025: ellas destacan en lenguas y ellos en matemáticas

La consolidación en inglés y catalán desciende en 2º de ESO

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de diagnóstico realizadas por el Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (Iaqse) del curso 2024-2025 han arrojado que en todos los niveles educativos las mujeres obtienen mejores resultados en las materias lingüísticas, mientras que los hombres destacan en matemáticas.

Estas pruebas se han aplicado al alumnado de 4º de Educación Primaria, 2º de ESO y, por primera vez, a 4º de ESO, en las materias de catalán, castellano, inglés y matemáticas.

En total, cerca de 36.000 alumnos han participado en esta convocatoria, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de mayo para secundaria y 14 y 15 de mayo para primaria.

Los resultados de 4º de Primaria muestran una evolución positiva respecto al curso anterior, con una mejora en la consolidación de las competencias básicas en todas las materias evaluadas, mientras que en 2º de ESO hay una mejor consolidación en las materias de matemáticas y castellano, mientras que en inglés y catalán se ha detectado un descenso.

El alumnado de 4º de ESO ha participado por primera vez en las pruebas Iaqse como final de etapa. Los resultados indican que más del 52% de los alumnos han consolidado las competencias en castellano e inglés, mientras que en catalán el porcentaje se sitúa en el 46%.

En matemáticas, se han diferenciado dos modalidades: Matemáticas A, con un 35% de consolidación, y Matemáticas B, con un 43%. Aunque estos porcentajes evidencian áreas de mejora, hay que tener en cuenta que se trata de la primera edición de estas pruebas en este nivel, y que los datos servirán como punto de partida para futuras acciones de refuerzo.

Por islas, Mallorca y Menorca, en términos generales, obtienen los mejores resultados en las competencias de los niveles evaluados, mientras que Ibiza y Formentera presentan los resultados más bajos.

Este año, por primera vez, las pruebas se han adaptado para alumnos con discapacidad visual. Las adaptaciones, elaboradas por especialistas de la ONCE en colaboración con el Equipo de Atención a la Diversidad y a la Inclusión para el Alumnado con Discapacidad Visual (Eadivi) y el Iaqse, han incluido transcripciones en Braille, tipografías ampliadas, versiones digitales accesibles, gráficos táctiles y lectura asistida.

INFORMES INDIVIDUALIZADOS A LOS CENTROS

Con el objetivo de facilitar el análisis y la toma de decisiones pedagógicas, el Iaqse ha enviado un informe individualizado a cada centro educativo, con la comparativa de sus resultados respecto a la media del archipiélago, de la isla en la que se encuentra y la titularidad a la que pertenece.

Con la voluntad de mejorar las competencias básicas del alumnado, la Conselleria de Educación y Universidades ha impulsado este curso nuevos currículos educativos en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, que incluyen más horas lectivas en matemáticas y lenguas y una revisión metodológica.

Estas medidas se enmarcan en una estrategia global para reforzar el aprendizaje competencial y dar respuesta a las necesidades detectadas en las pruebas IAQSE.