El PSIB acusa al alcalde de Sóller de "amenazar agresivamente" al portavoz socialista en el Ayuntamiento

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller y portavoz en el Ayuntamiento, Jaume Mateu. - PSOE-PSIB - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido al PP de Sóller y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una condena "clara e inmediata" ante las "amenazas agresivas" que, ha asegurado, profirió el alcalde de este municipio, Miquel Nadal, contra el portavoz y regidor socialista en el Ayuntamiento, Jaume Mateu.

En un comunicado, la formación socialista ha reclamado también a Prohens y a los 'populares' que pidan explicaciones inmediatas sobre el presunto caso de prevaricación.

Cabe recordar que un juzgado de Palma ha abierto diligencias contra el alcalde de Sóller y otros regidores y exregidores por, supuestamente, proporcionar un trato de favor a un exedil de su partido y propietario de dos establecimientos en el Port de Sóller.

El secretario de organización de la Federación Socialista de Mallorca, Ares Fernández, ha criticado la actitud "absolutamente irresponsable e indigna" del alcalde.

"Después de conocer su implicación en un presunto caso de corrupción, se dedica a amenazar a los demás en lugar de dar explicaciones y asumir responsabilidades", ha afeado, a la vez que ha considerado que Nadal debería dimitir.

En esta línea, ha subrayado que el caso está judicializado y que no ha sido su partido el que ha iniciado el procedimiento, sino un particular que ha presentado una querella contra el edil.

Según Fernández, el PP y Prohens "no pueden mirar hacia otro lado" y "tienen que condenar estas amenazas, exigir explicaciones a su alcalde y, si no las da, pedirle la dimisión y expulsarlo del partido".

Además, ha recriminado a los 'populares' que "den lecciones de corrupción cuando es el único partido que tiene imputados por corrupción en Baleares". "Comenzando por el alcalde de Sóller, pero pasando por el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí", ha concluido.