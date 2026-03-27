El PSIB acusa a la alcaldesa de Andratx de bloquear la reprobación de los regidores que "ordenaron" destruir un 'llaüt'

Miembros del grupo socialista en el Ayuntamiento de Andratx. - PSIB

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Andratx ha acusado a la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, de bloquear la posible reprobación de los dos regidores de su equipo de gobierno que "ordenaron" la destrucción del 'llaüt' histórico Margarita II.

La moción de reprobación la habían presentado de manera conjunta el PSIB, MÉS y El PI, pero la alcaldesa 'popular' no ha permitido que entrara en el orden del día del pleno de este viernes, han criticado los socialistas en un comunicado.

De este modo, han subrayado, ha evitado que se aclare la responsabilidad del los regidores de Servicios Generales, Joan Forteza, y de Patrimonio, Beatriz Casanova, en la destrucción de la embarcación.

Esta decisión, ha recordado el PSIB, le ha costado al Ayuntamiento una sanción de 80.000 euros impuesta por el Consell de Mallorca, ya que el 'llaüt' era un bien protegido que estaba bajo custodia municipal.

El portavoz de los socialistas, Antoni Mir, ha considerado que actitud de la alcaldesa demuestra "una falta de talante democrático y voluntad de esconder la cabeza bajo el ala".

Gonzalvo, según la versión de los socialistas, ha considerado que la moción no tenía carácter de urgencia pese a que el Ayuntamiento dispone de un plazo de diez días para hacer efectivo el pago de la sanción si quiere acogerse a una bonificación del 40%.

Para Mir, Gonzalvo debería actuar con responsabilidad y "cesar de manera inmediata a los dos regidores responsables de esta grave negligencia" y no, como ha hecho este viernes, "protegerles y atacar a la oposición por hacer su trabajo".