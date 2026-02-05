El PSIB acusa al Consell de Ibiza de "engañar a la ciudadanía" con la nueva cuota de vehículos para este verano

Archivo - Sede del Consell de Ibiza. - CONSELL DE IBIZA - Archivo

IBIZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Consell de Ibiza ha valorado negativamente la nueva cuota de vehículos anunciada por el equipo de gobierno insular asegurando que se trata de "un nuevo engaño a la ciudadanía".

En un comunicado, los socialistas han criticado que el anuncio del Consell sobre la nueva cuota, que se reduce en 1.250 vehículos diarios, "confirma que el Consell opta por el maquillaje político en vez de aplicar con rigor la Ley 5/2024, aprobada para combatir la saturación viaria y proteger el territorio".

Según el PSIB, habrá en total 18.918 vehículos diarios, a los que hay que añadir 120 autorizaciones diarias para residentes de Formentera, mientras que los vehículos particulares con etiqueta Eco y Zero podrán entrar sin restricción.

Así, han defendido que el total real se sitúa en 19.418 vehículos diarios, sin contar motocicletas, que también quedan fuera de la regulación.

La formación ha insistido en que la cifra contrasta con el estudio técnico de capacidad viaria encargado por el Consell, que fija en 17.668 vehículos no residentes el techo máximo de vehículos.

El conseller socialista Víctor Torres ha criticado que las cifras seguirán situando el número total de vehículos "muy por encima" del techo máximo y, lejos de corregir este desfase, según el PSOE, el Consell consolida unos datos "muy superiores" al límite recomendado.

También ha criticado que el Consell gobierna "sin datos". "No se puede hablar de una aplicación rigurosa de la ley, sino de una interpretación arbitraria que la desvirtúa", ha considerado.

Sobre el nuevo periodo de aplicación de la ley, el PSIB ha indicado que la decisión de cambiarlo del 15 de junio al 15 de septiembre "va en contra del espíritu" de la norma puesto que los mismos vehículos se concentrarán en menos días.

Además, Torres ha denunciado la "falta absoluta de diálogo" del Consell en relación a la regulación.