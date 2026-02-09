El PSIB acusa al Consell de Mallorca de abandonar el casal de Can Weyler y pide visitarlo

El grupo socialista en el Consel de Mallorca - PSIB

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al equipo de gobierno insular de "abandonar totalmente" el casal de Can Weyler al no avanzar en la rehabilitación del edificio.

Ante las intensas lluvias de las últimas semanas, los socialistas han reclamado poder visitar el edificio ya que temen que haya sufrido afectaciones.

En una nota de prensa este lunes, la formación ha señalado que en enero de 2025 el Consell de Mallorca presentó un proyecto de consolidación y rehabilitación para Can Weyler y responsabilizó al anterior equipo de gobierno de parálisis.

"Un año más tarde, la ausencia de actividad es alarmante y ya ha provocado las quejas de vecinos que alertan de la degradación imparable del conjunto", han reprochado los socialistas.

Así, el conseller insular del PSIB Joan Ferrer ha reclamado conocer el expediente de este proyecto de rehabilitación del que, ha asegurado, "no se sabe absolutamente nada", y poder visitar el edificio.

La formación ha puesto en valor las obras y prospecciones arqueológicas que se hicieron en el casal a finales de la anterior legislatura, en 2023, que permitieron descubrir unos antiguos baños árabes.

Después de esta actuación y con el cambio de legislatura, según el PSIB, Can Weyler "no ha estado entre las prioridades" del equipo de gobierno. Además, han sostenido, durante las lluvias de este enero se han detectado goteos y desagües que salen del casal.

"Que se preocupen ahora por Can Weyler es sin duda una buena noticia que celebramos, pero que no pueden utilizar para excusar su absoluta dejadez de tres años", ha afeado el socialista, quien ha pedido "mayor transparencia y celeridad" para acceder al expediente administrativo.

El área de Cultura ha habilitado el acceso al expediente de Can Weyler para consultar a partir del 17 de febrero y no con carácter inmediato, un hecho que para los socialistas no tiene ninguna justificación ya que la demanda se hizo en diciembre.