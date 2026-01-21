El PSIB acusa al Consell de Mallorca de "hacer suyo" un proyecto del Gobierno financiado con fondos europeos

La bancada del grupo socialista en el Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al equipo de gobierno insular de "hacer suyo" el Plan de Destinaciones Inteligentes (PID), un proyecto liderado por el Gobierno central y financiado con fondos europeos.

Según ha indicado el PSIB en un comunicado, se trata de una iniciativa que permitirá implementar nuevas herramientas digitales que ayudarán a tomar decisiones en la línea de la sostenibilidad y el equilibrio entre visitantes, residentes y el entorno.

La magnitud de la propuesta es tal, han incidido los socialistas, que el Consell de Mallorca --gobernado por el PP y Vox-- "no ha dudado en hacerse suya esta iniciativa y usarla para explicar un supuesto cambio de rumbo de la política turística durante esta legislatura en favor de la contención".

"Una vez más, la ausencia de proyecto y la nula capacidad de gestión del equipo de gobierno del Consell de Mallorca en general y del departamento de Turismo en particular se pone de manifiesto cuando en la principal feria turística del Estado no puede plantear una estrategia turística propia", han lamentado.

El PSIB ha criticado que ni en la etapa del anterior responsable insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ni en la del actual, Guillem Ginard, exista "una línea de trabajo clara".

Los socialistas han considerado que muestra de esta "contradicción" es que el Consell de Mallorca, en el mismo comunicado, haya hablado de la apertura de una nueva ruta aérea entre Palma y Abu Dabi.

"Un nuevo mercado turístico asiático que tiene acceso directo a Mallorca y que es totalmente contradictorio con cualquier estrategia de contención y contra la masificación turística", han recriminado.

También han criticado que la apertura de esta nueva ruta aérea se presente como "una oportunidad de negocio" cuando lo que realmente provocará es "una mayor presión inmobiliaria en la isla que repercutirá en negativo a los residentes que necesitan cada vez más ayuda para acceder a un piso en condiciones".