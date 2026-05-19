El PSIB acusa a Galmés de "inflar titulares" con las cifras de plazas residenciales: "Es propaganda"

Archivo - La consellera socialista en el Consell de Mallorca Sofia Alonso - PSIB - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de "inflar titulares" con las cifras de plazas residenciales presentadas este martes y ha asegurado que "vende como éxitos inmediatos" infraestructuras que "no tienen proyecto ni calendario".

"Es un ejercicio de propaganda que no responde a la realidad de los proyectos ni a la situación actual de la red pública", ha criticado la portavoz adjunta socialista, Sofia Alonso, después de que Galmés haya indicado que el Consell aumentará la red de residencias públicas hasta rondar las 1.500 plazas antes de 2031.

En una nota de prensa, los socialistas han asegurado que la nota de prensa del Consell sobre el acto de Galmés "parte de un dato falso" al afirmar que en 2023 había 845 plazas disponibles, cuando la memoria del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) recogía 963.

Para la socialista, esta "manipulación" se utiliza para "sostener el relato de que han creado 110 plazas esta legislatura, cuando en realidad lo que están haciendo año tras año es reducir el número de plazas por centro".

En este sentido, ha calificado de "engañoso" que la institución insular presente 618 nuevas plazas "como un éxito propio", subrayando que una parte importante de estas infraestructuras se encuentra en fases muy iniciales o dependen de proyectos del Govern.

Desde el grupo socialista han insistido en que "antes de anunciar plazas futuras, el Consell tendría que gestionar correctamente las que ya tiene".

Según Alonso, es "inadmisible" que las plazas residenciales que gestiona el IMAS no estén ocupadas al cien por cien, cuando el Consell "reconoce más de 1.300 personas en lista de espera".

"No basta hacer ruedas de prensa y sumar plazas sobre el papel, porque las familias necesitan plazas abiertas, ocupadas y servicios funcionando", ha criticado.

Por otro lado, los socialistas han rechazado que el Consell anuncie como un "hecho consumado" la incorporación de residencias que todavía gestiona el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Baleares, "sin aclarar cuándo se hará el traspaso".