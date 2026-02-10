El PSIB acusa al Govern de "alargar" la construcción de 57 VPO en Menorca para "hacerse la foto en campaña electoral"

MENORCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha recriminado al Govern los atrasos en la construcción de 57 viviendas de protección oficial (VPO) en Menorca y ha apuntado que su estrategia es "alargar" los proyectos empezados la anterior legislatura para "entregarlos el año que viene y hacerse la foto en campaña electoral".

De esta manera se ha pronunciado la diputada del PSIB Verónica Llufriu, quien ha reivindicado que los menorquines "necesitan viviendas ahora, no el año que viene".

En un comunicado, la parlamentaria ha hecho referencia a los retrasos de hasta dos años en algunas de estas viviendas sociales que llevan en construcción en Menorca desde 2023 y que, desde entonces, "no se haya iniciado ninguna nueva promoción de vivienda de VPO".

Llufriu también ha advertido que la gestión del PP en el Govern, que es quien tiene la competencia en materia de vivienda, muestra "una vez más su incapacidad para resolver la grave crisis de acceso a la vivienda que sufre Menorca y Baleares en general".

"Es inaceptable que proyectos de vivienda social que deberían haberse entregado se retrasen en el tiempo sin motivos claros", ha mantenido.

Por otra parte, ha señalado la "falta total de voluntad" del Govern para construir vivienda pública y la "gran falta de gestión", que "ha paralizado" obras y proyectos "desde el primer día y no han hecho nada más".

La diputada socialista ha señalado que muchas de las promociones que hoy "arrastran retrasos" fueron proyectadas por el anterior Govern.

"El PSIB revisa las licitaciones del Ibavi cada semana y no se publican nuevas promociones. Desde que gobierna el PP no se ha empezado ni a redactar un solo proyecto de VPO y esto es una clara declaración de que al Govern no le importa que haya menorquines que no tengan dónde vivir", ha criticado Llufriu.

Por otro lado, ha remarcado que "cada vez hay más familias y jóvenes apuntados en la lista de espera", con una necesidad "urgente" de acceder a una vivienda digna.

"En los dos últimos años, la lista de espera se ha duplicado y, en paralelo, el Ibavi no ha entregado ninguna vivienda. Pese a esta realidad, el PP prefiere beneficiar a los promotores privados y retrasar o paralizar las viviendas públicas. Los menorquines no pueden esperar y necesitan soluciones ahora, no en función del calendario electoral", ha concluido.