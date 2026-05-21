El PSIB acusa al Govern de "colapsar" la sanidad pública tras superar los 100.000 pacientes en lista de espera. - EUROPA PRESS

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de "colapsar" el sistema sanitario público de Baleares después de que las listas de espera hayan superado las 100.000 personas en esta legislatura.

Así lo ha señalado el portavoz socialista, Rubén Castro, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la demora media para ser atendido en el servicio de salud alcanza actualmente los 121 días.

Castro ha reprochado al PP que no esté destinando más recursos al sistema sanitario y ha criticado que continúe cerrada la Unidad Básica de Salud de Consell, pese a que, según ha dicho, ya había sido planificada por el anterior Ejecutivo autonómico.