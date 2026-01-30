El PSIB acusa al Govern de tener "actitudes absolutamente racistas" que atribuye a su relación con Vox

Archivo - La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez. - PSOE PALMA - Archivo

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha acusado al Govern balear de "tener actitudes absolutamente racistas" que, a su parecer, se deben a su relación con Vox.

Así lo ha dicho Sánchez este viernes en declaraciones a los medios antes de participar en un debate sobre el nuevo sistema de financiación organizado por el PSIB y tras ser preguntada por las declaraciones del portavoz del Govern, Antoni Costa, sobre la "necesidad" de que los inmigrantes "tengan la voluntad" de aprender catalán para obtener la residencia.

"La lengua es y tiene que ser un elemento integrador en la sociedad y así lo hemos defendido desde el Partido Socialista", ha destacado la vicesecretaria.

Igualmente, ha lamentado que el PP "desde que gobierna tan cerca y de la mano de Vox comienza a tener actitudes absolutamente racistas y absolutamente en contra de los intereses" de los ciudadanos de Baleares y "negando derechos a personas que están aportando al territorio".