PSIB acusa al PP de "elegir a Vox antes que defender la lengua propia" con el pacto para rebajar el requisito de catalán

Archivo - La diputada del PSIB, Amanda Fernández, en un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al PP de "elegir a Vox una vez más, antes que defender y proteger" la lengua propia y el modelo educativo, en relación con el pacto entre ambas formaciones para rebajar el requisito del catalán en determinadas plazas públicas.

Para la diputada y secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, el PP "ha consentido recortar los derechos lingüísticos de la ciudadanía de estas islas".

La formación ha criticado en una nota de prensa que, según el anuncio de Vox este lunes, los docentes podrán presentarse a oposiciones sin conocer la lengua propia de las Islas.

Igualmente, Fernández ha calificado el argumento del PP de que los alumnos no pueden quedar sin profesores porque no saben catalán como "excusas ridículas", subrayando que ya está previsto que si una lista de especialistas interinos está agotada, un profesor pueda acceder de forma interina sin tener el requisito.

"Pero no es lo mismo que un interino, durante un tiempo corto, tenga que ir a clase sin saber el catalán, que un docente, que sin saber catalán, se pueda presentar a una oposición y ganar esta plaza de por vida, y que lo pueda hacer sin el requisito del catalán", ha dicho.

Igualmente, ha criticado la "supuesta provisionalidad" de la medida, preguntando "qué pasa con los alumnos que tendrán durante estos dos años".

Por otro lado, sobre la rebaja de la nota para obtener el B2 y el C1 en ESO y bachillerato, la socialista ha afeado que "bajen el nivel de conocimiento de la lengua y después es el PP el que habla de excelencia".

Finalmente, sobre rebajar o eliminar los requisitos en diferentes puestos de trabajo de la función pública, ha acusado a PP y Vox de "estar robando" los derechos lingüísticos que tienen los ciudadanos de ser atendidos en las dos lenguas oficiales.