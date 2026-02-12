El PSIB acusa al PP y Vox de buscar "la libertad para unos pocos" con su apoyo a la zona escolar única en Mallorca

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El PSIB ha acusado al PP y a Vox de buscar "la libertad para unos pocos" después de que tumbaran una moción para oponerse a la implantación de la zona escolar única en Mallorca.

Este era, en líneas generales, el espíritu de una moción que el conseller socialista Joan Ferrer ha defendido en el pleno del Consell de Mallorca celebrado este jueves.

El PSIB, en un comunicado, ha reprochado a PP y Vox que hayan hecho "caso omiso" al informe del Consell Escolar de Mallorca que se posicionaba en contra de la medida, en la que ya trabaja el Govern y que ha recibido el rechazo de expertos y representantes de las familias.

El partido ha considerado que la zonificación única supondría un "retroceso en igualdad de oportunidades, cohesión social y movilidad" y han alertado que solo beneficiaría a las familias con más recursos, "favoreciendo la segregación y la creación de guetos educativos".

"Decir que la zona única escolar es libertad de elección es falso: es libertad para unos pocos y una obligación para el resto", ha dicho Ferrer, quien ha reclamado que se realicen informes sobre el impacto en la movilidad, la equidad y la segregación que tendría esta medida.

También ha pedido que, en el caso de que la zonificación única siga adelante, se cree una comisión permanente que garantice que la escolarización se realiza de forma equilibrada y se impulse un plan insular de entornos escolares seguros.

Los socialistas han adelantado que registraran nuevas iniciativas en contra de esta medida en el Parlament y en los ayuntamientos de Mallorca para que la escuela pública siga siendo "el gran ascensor social".

INTERNALIZACIÓN DE RESIDENCIAS MUNICIPALES

Tampoco ha salido adelante la moción defendida por la socialista Sofia Alonso para crear un plan de internalización que permita que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) asuma progresivamente la gestión de las residencias municipales de personas mayores.

El objetivo de la medida, ha explicado, es asegurar una gestión pública "estable y de calidad" mediante la elaboración de un calendario plurianual, la definición de condiciones económicas, jurídicas y laborales y la garantía de que lleguen las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras.

"Los ayuntamientos han hecho un trabajo enrome, pero no podemos continuar pidiéndoles que asuman ellos solos una competencia que no les corresponde. Necesitamos un plan claro, con criterios, calendario y recursos", ha incidido Alonso.

Ante la negativa del PP y Vox, la socialista se ha preguntado cuál será el criterio que se seguirá para ayudar a las residencias que soliciten acogerse a la gestión del IMAS.

LOS CATÁLOGOS MUNICIPALES

El pleno del Consell de Mallorca sí que ha aprobado una tercera moción de los socialistas --transaccionada por el PP-- relativa a la creación de una oficina técnica y de subvenciones para actualizar los catálogos municipales de patrimonio.

La iniciativa, defendida por el conseller Jaume Mateu, también busca brindar a los ayuntamientos el apoyo necesario para que redacte, actualicen y tramiten sus catálogos e impulsar programas de contratación de técnicos especializados.

"Es un deber moral del Consell ayudar a todos aquellos municipios que no tienen aprobado su catálogo de patrimonio", ha subrayado Mateu.