El PSIB acusa a PP y Vox de "complicidad" con los fondos buitre por votar contra la prórroga de los alquileres

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, atiende a los medios tras las reuniones con vecinos y trabajadores turísticos. - PSIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado a PP y Vox su "apoyo" y "complicidad" con los intereses de los fondos buitre por votar en el Congreso en contra de la prórroga de los contratos de los alquileres, algo que en Baleares han subrayado que es "especialmente grave" por la situación de precios tensados en el mercado de la vivienda.

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha remarcado que esta prórroga tenían que "dar una seguridad a miles de familias", y, en Baleares, "pone en riesgo" a cerca de 40.000 familias, que se ven "abocadas a que les suban el precio del alquiler, tengan que abandonar su hogar o se vean condenadas a asumir situaciones de infravivienda, como vivir en una caravana o en situaciones incompatibles con una vida digna".

De este modo, Sánchez ha recordado que los precios de los alquileres han crecido de los 700 euros a los 1.200, 1.500 o hasta los 1.800 euros al mes. Unas cifras que ha calificado de "absolutamente inalcanzables" para una persona trabajadora del sector de hostelería, incluso si se tiene en cuenta que los salarios "han tenido subidas elevadas en los últimos años".

"Y las opciones para comprar son todavía más complicadas, puesto que en esta legislatura el precio de la vivienda se ha incrementado más de un 25% y es difícil encontrar un piso por menos de 300.000 euros", ha subrayado.

A estas condiciones, ha advertido que hay que añadir que es necesario un ahorro acumulado de 80.000 euros para la entrada de una casa, una situación que "ningún trabajador del sector turístico puede asumir".

Sánchez ha mantenido este jueves reuniones con asociaciones de vecinos de Llucmajor, s'Arenal y con trabajadores del sector de la hostelería, para analizar y conocer de primera mano las "preocupaciones e inquietudes" en una zona que es uno de los centros turísticos de Mallorca.

El encuentro se ha celebrado en el contexto de la celebración del 1 de Mayo y Sánchez ha estado acompañada de la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y los secretarios generales de los socialistas de Palma, Iago Negueruela, y de Llucmajor, Jaume Oliver.

En esta línea, la vicesecretaria general ha afirmado que el PSIB está "junto a los trabajadores" y con el lema principal de los sindicatos para el 1 de Mayo de este año, que hace hincapié en el problema de la vivienda, con el lema "Sin techo, no hay derechos'.

"No puede ser que cualquier incremento salarial se lo quede un fondo buitre, que cualquier incremento sea absorbido por el precio de la vivienda y que no se pueda tener una vida con un sueldo digno", ha manifestado.

Frente a las posturas de PP y Vox, que ha señalado que "solo atienden a la especulación", el PSIB-PSOE ha planteado una batería de soluciones que se pueden poner en marcha ya.

Estas pasan por topar inmediatamente la subida de los precios de alquiler, de acuerdo con la ley estatal de vivienda; prorrogar los contratos de alquiler que acaben para que "ninguna familia pierda su hogar de un día para otro"; y recuperar la vivienda protegida como modelo "más accesible" que la vivienda a precio limitado que propone el PP.

De igual modo, han planteado articular instrumentos para facilitar la entrada a una primera vivienda comprada, y en especial, para los jóvenes; actuar sobre la demanda, para garantizar que las personas que trabajan puedan quedarse en las islas; e instar al Govern a aprovechar el Plan Estatal de Vivienda, con una asignación de 168 millones de euros para Baleares.