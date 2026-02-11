El PSIB acusa a PP y Vox de "desmantelar" la Mallorca Film Commission

Archivo - Consellers socialistas en el pleno del Consell de Mallorca - PSIB - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado este miércoles a PP y a Vox de estar "desmantelando" la Mallorca Film Commission y "poniendo en riesgo la industria audiovisual" de la isla.

Así lo ha indicado en un comunicado el conseller del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Andreu Serra, quien ha lamentado la situación "muy preocupante" que vive la Mallorca Film Commission "a raíz de las decisiones del gobierno insular".

Serra ha explicado que la Film Commission, integrada dentro de la Fundación Mallorca Turismo Responsable, ha sufrido una reducción progresiva de funciones, especialmente desde la salida de su último responsable, Pedro Barbadillo.

"El equipo de gobierno ha aprovechado esta salida para dejar la Film Commission en mínimos en cuanto al apoyo que presta al sector audiovisual", ha opinado Serra, quien ha asegurado que los gobiernos socialistas "siempre han apostado por el cine como industria cultural estratégica y como motor de diversificación económica".

Según su opinión, el sector audiovisual es "una gran oportunidad, tanto para la producción propia y el apoyo que presta a toda la cadena de valor cinematográfica de Mallorca, como para atraer a profesionales y empresas del extranjero que puedan trabajar aquí".

El socialista considera que, con estos movimientos, el equipo de gobierno PP-Vox del Consell se "carga" el trabajo realizado durante los últimos años. Serra ha atribuido este "desmembramiento" de la Mallorca Film Commission al ya exconseller Marcial Rodríguez, "que desmontó las convocatorias que se habían hecho hasta ahora y no llevó adelante el proyecto del plató cinematográfico de Marratxí, un proyecto que se había gestado durante la pasada legislatura y que contaba con fondos europeos para su realización".

Según Serra, esta falta de apoyo institucional provoca que el sector audiovisual mallorquín "mire hacia otro lado y tenga que salir de Mallorca para buscar oportunidades en otras localizaciones".