El PSIB acusa a PP y Vox de desmantelar el modelo comercial de Mallorca

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el conseller Jaume Mateu. - PSIB

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado a PP y Vox de, con sus enmiendas a la ley de aceleración, desmantelar el modelo comercial de Mallorca.

Para el conseller insular socialista Jaume Mateu, las modificaciones propuestas durante la tramitación parlamentaria cambian las reglas de juego en materia de comercio y de evaluación ambiental para desmontar directamente toda la previsión del Plan de Equipamientos Comerciales aprobado en 2019 en la institución insular.

Mateu ha recordado que el Consell de Mallorca es la administración competente en esta materia y que el plan fijó un modelo comercial claro, consensuado y orientado a defender el pequeño comercio y el comercio de proximidad.

El socialista ha remarcado que el plan de 2019 impulsado por el pacto de izquierdas fue una apuesta "decidida" para evitar nuevas grandes superficies que generan impactos territoriales y ambientales muy fuertes, especialmente en movilidad, consumo de energía, consumo de agua y afectación sobre los barrios y el entorno.

"Con estas enmiendas, desde el Parlament se está desmontando pieza a pieza toda la arquitectura territorial del Consell de Mallorca, ante lo cual el presidente Galmés no mueve ni un dedo mientras que desregulan cuestiones básicas que son competencia de la institución insular", ha indicado.

Mateu ha criticado que PP y Vox cedan "sin ninguna manía" las competencias territoriales que tiene Mallorca para gestionar un tema "tan delicado" como es el modelo comercial de la isla.

El conseller socialista ha remarcado que las principales patronales comerciales de Mallorca ya "han levantado la voz" contra esta "desregulación feroz".

"Reclamamos que se defienda el modelo comercial consensuado con todos los actores políticos y económicos. Defendemos el comercio de proximidad y que las normas actuales son las que garantizan este modelo", ha afirmado Mateu, que ha pedido a Llorenç Galmés que actúe con firmeza para proteger el comercio.