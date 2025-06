PSIB acusa a Prohens de "acabar con décadas de consensos" por "un pacto, más que de presupuestos, de gobernabilidad"

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB-PSOE Amanda Fernández ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "haber decidido acabar con décadas de consensos educativos, lingüísticos y sociales", unos "consensos, también, que siempre han partido y compartido su partido político", por "un pacto, más que de presupuestos, de gobernabilidad para lo que queda de legislatura", en palabras de la socialista.

Fernández se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, previa a las sesiones de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta semana para elaborar el dictamen del proyecto de ley de presupuestos para 2025, donde "se consumará el pacto de la vergüenza, como lo ha llamado la comunidad educativa, de PP y Vox".

Un pacto cuyo "precio son, por una parte, la castellanización del sistema educativo y la persecución de la lengua propia; la construcción, destrucción de territorio y venta de todo el territorio de las islas y, como se ve estos últimos días, la silla del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne", ha criticado la diputada Amanda Fernández, quien ha recriminado a la presidenta Prohens "haberlo vendido todo a la extrema derecha para tener sus votos" para los presupuestos de la comunidad para 2025.

Según la socialista, unos presupuestos, que "lo que no hacen es resolver los problemas que sí tiene la ciudadanía de estas islas" porque "no, estos no resolverán el problema más grave que hay actualmente, que es el acceso a la vivienda; no resuelven el problema de la saturación turística; ni resuelven el problema de movilidad, ni de atascos que hay en las islas". "Pero", ha apostillado, "si les resuelve a ellos la papeleta de este pacto que, más que de presupuestos, es de gobernabilidad para lo que queda de legislatura".