El PSIB acusa a Prohens de "favorecer a los fondos buitre" y reivindica que la ley de vivienda "funciona"

Reunión de la Comisión Ejecutiva del PSIB. - EUROPA PRESS

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha asegurado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se dedica a "favorecer a los fondos buitre y grandes tenedores", al tiempo que ha destacado que la ley de vivienda "funciona" en los territorios en los que se ha aplicado.

El portavoz de la Ejecutiva del PSIB, Rubén Castro, se ha expresado en estos términos antes de participar este miércoles en este órgano de la formación, donde ha resaltado que la ciudadanía está a un año de poder escoger por "un gobierno de progreso" para Baleares.

De este modo, ha resaltado el papel de su formación frente a lo que PP y Vox están "destruyendo" como, a su manera de ver, es el caso del "derecho a una vivienda asequible" para la ciudadanía balear.

"Baleares es la comunidad donde más ha subido el precio de compra y alquiler en los últimos años, más de un 25% en los últimos tres años. En lugar de hacer políticas públicas que favorezcan una vivienda pública, el Govern favorece a los que vienen a especular con la vivienda y con el territorio", ha señalado.