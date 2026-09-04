El PSIB acusa a Prohens de "mentir" cuando habla de "llegadas masivas" de migrantes: "Pretende endurecer su discurso"

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "mentir" cuando habla de "llegadas masivas" de migrantes en patera a las costas de Baleares. A su parecer, la 'popular' pretende "endurecer su discurso".

De este modo ha reaccionado el socialista a la rueda de prensa extraordinaria que Prohens ha ofrecido la mañana de este viernes para exigirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones acerca del "alto riesgo de situaciones que pueden comprometer la seguridad" del archipiélago.

Durante su comparecencia en el Congreso de este jueves, Sánchez rechazó que la Policía Nacional advirtiera una semana antes de un "riesgo alto" en Ceuta. Aunque confirmó la existencia de ese informe, precisó que se refería "exclusivamente" a las llegadas marítimas a la Península y Baleares.

Negueruela ha sido preguntado al respecto de esta cuestión en la rueda de prensa que ha ofrecido tras mantener la tradicional reunión con Prohens para dar inicio al nuevo curso político. La migración, ha reconocido, ha sido uno de los temas de la conversación.

"Creo que hay que hacer una reflexión y hoy se puede entender de manera tranquila y ordenad. ¿La presidenta tiene datos de llegadas de pateras de julio y agosto? Sí, porque son públicos. De estos datos, ya no hablo de una oleada extraordinaria, ¿hay un aumento respecto al año pasado? No", ha señalado el portavoz.

Negueruela ha defendido que "el presidente habló de la Península, que no de Baleares", que el informe "no da para hacer una rueda de prensa extraordinaria" y que "decir lo que ha dicho alimenta según qué discursos de odio que no hacen falta".

"Lo que dice hoy es una mentira, han llegado prácticamente os mismos migrantes que el año pasado. Yo creo que ha visto que podía endurecer el discurso. No es tanto por lo que sucede, sino que pretende endurecer su discurso", ha señalado.

Negueruela también le ha afeado a Prohens que, existiendo información pública sobre la llegada de pateras a las costas de Baleares --el Ministerio del Interior publica un balance quincenal--, en su comparecencia "no haya dado datos".