PSIB advierte del "cierre de paritorios a partir del 19 de enero en Hospital de Manacor" y exige "soluciones inmediatas"

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha advertido del "cierre de paritorios a partir del 19 de enero en el Hospital de Manacor", y ha exigido a la Conselleria de Salud que ponga en marcha "soluciones inmediatas".

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha recordado este viernes, en rueda de prensa, que "durante la primera quincena de diciembre en el Hospital de Manacor no se podía parir" porque "solo había un ginecólogo de guardia, lo que obligó a los profesionales a adoptar un plan de contingencia" que "decía que solo se atendería los partos inminentes, es decir, aquellos en los que el expulsivo fuera en menos de una hora, cuando, por suerte, y las mujeres que han sido madres lo saben, cuando vas al Hospital, son horas que te pasas allí, salvo que sea una urgencia".

Por tanto, del 1 al 15 de diciembre de 2025 "se derivaron todo los partos" del Hospital de Manacor al resto de hospitales públicos de Mallorca --Hospital Universitario Son Espases y Hospital Universitario Son Llàtzer, en Palma, y Hospital Comarcal de Inca--.

Fernández ha recordado como a raíz esto se denunció la situación ante la Conselleria de Salud, con una pregunta en el Parlament dirigida a la consellera, Manuela García, "cuya respuesta", ha rememorado la socialista, "fue que esto era un problema puntual, que había un plan de contingencia de 15 días y que a partir del 16 de diciembre esto se solucionaría y ya no habría problemas".

"Pues bien, esta respuesta es totalmente errónea, es una mentira y este problema es mucho más grande de lo que se creía", ha anunciado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, después de que los profesionales del Hospital de Manacor hayan contactado con el PSIB, para expresar su preocupación, según Fernández, por una situación que a continuación ha detallado.

Hay que tener en cuenta que "el Hospital de Manacor atiende no solo a Manacor, si no a toda la comarca del Llevant --Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç y Manacor--, pero también Felanitx, Ses Salines, Petra, Vilafranca, Sant Joan y Montuiri, es decir, a más de 130.000 usuarios que se podrían ver afectados por esta situación, que es que, a partir del próximo 19 de enero, si no se da una solución, que no se ha dado hasta ahora y que los profesionales vienen reclamando desde hace más de dos años, se cerrarán los paritorios del área de ginecología del Hospital".

De producirse finalmente este cierre de los paritarios del Hospital de Manacor, a partir del 19 de enero, fecha límite puesta por los profesionales de ginecología para que la Conselleria plantee una solución al exceso de guardias que se están haciendo en Manacor, según ha explicado Fernández, "esto se deberá a que en este Hospital hay 14 plazas de profesionales de ginecología, que lo que hacen es atender consultas externas de ginecología, obstetricia y mixtas; operaciones relacionadas con su especialidad y guardias", cuando por ejemplo en "el Hospital Comarcal de Inca, que más o menos por número de partos atendidos aún es inferior a los partos que se atienden en el Hospital de Manacor, hay 16 plazas de ginecología", por lo que, ha destacado, el de Manacor "ya parte con un déficit de dos plazas".

Asimismo, ha añadido la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, "las guardias no las hacen los 14 profesionales de ginecología con los que cuenta el Hospital de Manacor, ya que hay profesionales en excedencia, con reducción de jornada, con diferentes situaciones que hacen que actualmente en el Hospital solo 11 profesionales hagan guardias en esta especialidad".

Además, de estos 11 profesionales que hacen guardia en el área de ginecología en el Hospital de Manacor, según la socialista, "hay dos que tienen más de 55 años" y, por lo tanto, las realizan "de manera voluntaria, desinteresada y altruista", por que "por su edad están exentos de hacer guardia", ha querido dejar claro Fernández, poniendo en valor a todos los profesionales que "quieren que el Hospital funcione, como demuestran al querer atender correctamente a todas aquellas mujeres que van a parir al Hospital de Manacor".

En este sentido, ha advertido que "en todos los hospitales de Mallorca las guardias se hacen con dos ginecólogos por guardia, por lo que pueda pasar, para atender con garantías de seguridad, de atención de calidad, a las madres que van a parir allí".

Y, lo que ocurrió en diciembre en el Hospital de Manacor fue que "en los primeros 15 días solo pudo haber, por motivos de personal, una personas de guardia" y "para poder salvaguardar esta garantía y seguridad se hizo un plan de contingencia, que fue pactado por los profesionales, ni siquiera fue una propuesta de la Conselleria, al ver que no se podía atender a los pacientes con solo una persona".

"A partir del 16 de diciembre y hasta día de hoy se han estado haciendo guardias con normalidad, de dos personas, pero a partir del 19 de enero solo quedará una persona de guardia", ha reiterado la advertencia trasladada por los profesionales Fernández, lamentando que "la solución de la Conselleria sea que se hagan guardias de un ginecólogo, como en otros hospitales de la Península".

Una solución que, para Fernández, supone que las mujeres embarazadas que tienen de referencia el Hospital de Manacor "tendrían una calidad, atención, seguridad y garantía de que sus partos van correctamente distinta a la de otras mujeres, con partos de segunda, por decirlo de alguna manera", que es de lo que advierten los profesionales que "son los primeros que defienden que para dar una respuesta de calidad a sus pacientes han de ser dos".

De hecho, "pese a que el Estatuto Marco dice que han de hacer dos guardias al mes, para que haya actuado con normalidad el Hospital de Manacor estos profesionales han hecho entre cinco y siete mensuales".

Si bien, ha añadido, "con la situación actual resultará que los profesionales de ginecología tendrán que hacer entre ocho y nueve guardias mensuales", que "son de 24 horas", ha recordado, apuntando que esto quiere decir que "no podrán atender sus consultas externas, ni la actividad quirúrgica que deban hacer" por lo que "aumentarán las listas de espera de consultas externas y de operaciones".

Ante esto, ha denunciado, "la solución de la Conselleria de Salud es que haya un único ginecólogo de guardia o que se cierren los paritorios, que es lo que se plantea a día de hoy" y, si, finalmente, esto ocurre "tendrá afectación para las madres que tienen como hospital de referencia el Hospital de Manacor pero también para profesionales, como un grupo de comadronas con contratos anuales que finalizan día 31 de enero, que si los paritorio están cerrados puede que no se las vuelva a contratar el 1 de febrero, y residentes que, si no pueden acabar sus prácticas porque los paritorios están cerrados tendrán que ir a terminarlas a otros hospitales".

Además, ha recordado que el hospital de Manacor está en obras de ampliación para tener nuevas consultas, motivo por el que, para ginecología, obstetricia y salas de parto, el centro pidió ampliar la plantilla con cuatro profesionales más para cubrir el déficit actual, "pero la Consellería solo incorporará una sola plaza para 2026".

Ello demuestra la "falta de gestión e incompetencia de la Conselleria de Salud", para Fernández, quien, tras proponer que, como se ha hecho con otras especialidades, se deriven al Hospital de Manacor profesionales de otros centros para dar apoyo a las guardias, ha concluido que "si no se halla una solución inmediata, el problema seguirá creciendo" y esto "es lo que preocupa a profesionales".