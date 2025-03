El PSIB advierte de la "falta de transparencia" en el Consell de Mallorca con viajes y gastos por "actualizar"

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la "falta de transparencia y de ética" en el Consell de Mallorca por "ocultar" el coste de los viajes de los representantes de la institución y "no actualizar" la página de transparencia, "ni contestar" a preguntas de la oposición.

De esta manera se ha expresado la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles, en la que ha señalado los días que el presidente de la institución, Llorenç Galmés, pasa fuera de la isla para "no ocuparse de las cuestiones de gobierno".

Cladera ha hecho esta afirmación debido a que Galmés ha estado este miércoles en Madrid para acompañar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a un acto de un medio de comunicación. Esta visita a Madrid llega después de que este martes haya estado en Menorca y la semana pasada en Berlín y Madrid. "Galmés está todo el día de viaje y ya se ha perdido la cuenta de cuántos ha hecho el último mes", ha añadido.

Por este motivo, han reprochado que el Consell "oculte" el coste de los viajes de Galmés, las recientes visitas de los consellers insulares al Mobile World Congress en Barcelona o el viaje a Arabia Saudí del vicepresidente del Consell, Pedro Bestard.

En ese sentido, han alegado que "lo mismo ocurre" con los gastos en publicidad del Consell y los de la Fundación Mallorca Turismo, puesto que en el Portal de Transparencia "no hay ni un solo gasto publicitario desde 1 de enero de 2024". "Un millón y medio de euros del que no se tiene ninguna pista y no se sabe ni cómo ni en qué se han gastado", ha apuntado.

"PÉRDIDA DE PESO" DEL CONSELL DE MALLORCA

Cladera ha argumentado que la institución insular "ha perdido peso en el entramado institucional", algo que, a su juicio, es "un hecho evidente" en esta legislatura cuando se llega a la mitad del mandato.

Asimismo, ha incidido en el estado de la red viaria que, a su modo de ver, está "cada vez más atascada", sin que Galmés "haya tomado ninguna medida para reducir los coches, ni contra la saturación turística y tampoco ha hecho nada por mejorar la sostenibilidad de la isla".

Por otra parte, el PSIB defiende este jueves una moción en el pleno en relación a la situación laboral de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, a la que han acusado de estar en "el punto de mira por su absentismo laboral y la falta de compatibilidad de su doble condición".

Un caso que han remarcado que se suma al secretario técnico de Hacienda, Antoni Ferragut, que a su vez es portavoz del PP de Sencelles y ahora está denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto caso de prevaricación en Selva, junto con alcalde del PP, Joan Rotger. "Ese era el gobierno de los mejores que decía Galmés a principio de legislatura, será de los mejores corruptos", ha afirmado la portavoz socialista.

Cladera ha recordado que el pleno aprobó una subvención a finales de 2024 por la nueva tarifa de Tirme, que tres meses después aún no ha aprobado, ya es marzo y ha indicado que esta tarifa "debería haberse aprobado el mes de noviembre". Por eso ha planteado si el Consell no aprueba la tarifa de basuras de 2025 porque "espera importar basura de Ibiza".

En cuanto al servicio de inspección de vehículos de Mallorca, los socialistas han defendido que "no funciona", ya que hay "más tiempo de espera para una cita y peor atención en las estaciones", tras la entrada de la nueva empresa concesionaria.

El PSIB ha pedido la internalización del servicio, que Galmés se reúna con los trabajadores de la ITV y que realice una auditoría para "fiscalizar cómo se presta el servicio".

Por otro lado, han recalcado que la "falta de gestión" también afecta a las obras que se realizan en la red viaria, con unos accesos a Palma con marcas viales provisionales desde hace cuatro meses, "sin que se sepa concretamente qué tipo de actuación se realiza".

En relación a la política municipal, Cladera ha destacado que el Consell "no se haya ocupado de la situación en Binissalem", después de que un golpe de viento haya dañado gravemente el polideportivo de la localidad y haya afectado a las casas de los vecinos.

MEDIDAS CONTRA LA "SATURACIÓN TURÍSTICA"

En dos años, el Consell de Mallorca no ha tenido "ninguna actuación" para definir, planificar y ejecutar políticas contra la "saturación turística" que sufre Mallorca, unas medidas que han criticado que Prohens ahora las "rebaje" a la categoría de "contención".

Cladera ha recriminado a Galmés su "inacción" tras el anuncio de la reducción de 18.000 plazas turísticas en Mallorca, que "no se ha concretado en nada" o la "falta de pasos" para la reforma del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), que "no se ha puesto en marcha el trámite".

De este modo, ha censurado que, ante la "ausencia" de Galmés, es el Govern el que "hace y deshace" con las competencias que ha recalcado que son de los Consells.

También ha advertido de la "abstención absoluta" en la gestión de temas que son primordiales en Mallorca, al "evitar asumir ninguna de las conclusiones" apuntadas en el Informe de la Capacidad Carga de la red viaria de Mallorca encargado esta misma legislatura.

"De las 13 conclusiones del informe, Galmés y Rubio ya anunciaron que sólo estaban en condiciones de apostar por la limitación de entrada de vehículos en Mallorca, a través de una nueva ley. Meses después, no hay ni una noticia en torno a cómo se puede articular esta nueva ley", ha alegado.