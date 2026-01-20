El PSIB afea al Consell que relegue los conocimientos de Historia del Arte en la convocatoria de técnico de Patrimonio

La consellera socialista Sofia Alonso - PSIB

El PSIB ha criticado que en la convocatoria de la plaza de técnico superior de Patrimonio Artístico del Consell de Mallorca se hayan relegado los conocimientos de Historia del Arte y que pesen más los de tipo administrativo.

Así lo ha asegurado la formación en una nota de prensa este martes, en la que ha sostenido que el Departamento de Cultura ha cambiado los criterios que rigen esta plaza desde hace al menos dos décadas.

Según la consellera socialista Sofia Alonso, el temario que ha impuesto el Consell "omite nombres propios y etapas enteras de la historia artística de Mallorac, como la cultura pretalayótica, el gótico pictórico o la importancia e influencia de Joan Miró".

"No creemos que sea una buena noticia no exigir este tipo de conocimiento para un perfil que tiene que trabajar en la tutela de bienes muebles, colecciones pictóricas y escultóricas y otras manifestaciones artísticas que forman parte de nuestra cultura", ha remarcado.

Para los socialistas, la decisión del Consell supone un "cambio radical" en el perfil de la plaza que exigía conocimientos artísticos concretos.

En este sentido, Alonso ha criticado que "no es de recibo que ahora, de repente, se prioricen conocimientos de tipo normativo y de gestión por encima de aquellos que permiten la correcta identificación, puesta en valor e interpretación del patrimonio artístico de Mallorca.

La formación ha pedido la anulación de la convocatoria en curso y el retorno a los criterios anteriores. Además, según el PSOE, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha calificado la situación generada en el Consell como "grave y preocupante".

"El técnico superior de Patrimonio Artístico no puede ser únicamente un tramitador de la administración", ha considerado Alonso, quien ha agregado que el Consell "no puede renunciar a tener perfiles culturales potentes entre su cuerpo de funcionarios".